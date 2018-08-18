"Леванте" разгромил "Бетис"

"Бетис" на своем поле проиграл "Леванте" в матче 1-го тура чемпионата Испании (0:3). Гости забили три безответных гола в ворота соперника.

Чемпионат Испании

1-й тур

"Бетис" - "Леванте" - 0:3 (0:1)

Голы: Рохер, 38 (0:1). Моралес, 54 (0:2). Моралес, 90+5 (0:3).

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди, Фирпо, Гуардадо, Будебуз (Санабрия, 63), Каналес, Виллиам Карвалью (Инуи, 66), Лорен Морон, Франсис Герреро (Барраган, 74).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо, Постиго, Чема, Дукуре (Прцич, 68), Кампанья, Барди, Рохер (Луна, 74), Хасон (Двамена, 90), Моралес.

Предупреждения: Луна, 82. Моралес, 90+3.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

17 августа. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).