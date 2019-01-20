"Леванте" победил "Вальядолид", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью

"Леванте" обыграл "Вальядолид" в матче 20-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились защитник Хорхе Коке и форвард Марти Рохер.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

"Леванте" - "Вальядолид" - 2:0 (1:0)

Голы: Коке, 42 (1:0). Рохер, 90+5 (2:0).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо, Кабако, Пьер, Рочина (Мансанара, 90+2), Кампанья, Барди (Вукчевич, 77), Хасон, Моралес, Майораль (Рохер, 83).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Дельгадо, Калеро, Антоньито, Мойяно (Кеко, 64), Борха, Мичел, Вилья (Чоп, 83), Оскар Плано, Энес Унал (Верде, 64).

Предупреждения: Барди, 14. Энес Унал, 15. Антоньито, 40. Рочина, 55. Хасон, 61. Борха, 78. Кабако, 87. Калеро, 90. Рохер, 90+5. Коке, 90+7. Верде, 90+7.

Судья: Хайме Латре.

20 января. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

"Леванте" набрал 26 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, "Вальядолид" с 22 баллами располагается на 16-й строчке.

"Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью" (2:2). "Пчелы" с 20 очками занимают 18-е место в турнирной таблице, бело-голубые располагаются на 9-й строчке, имея в актвие 26 баллов.

"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2 (2:1)

Голы: Комесанья, 22 (1:0). Эмбарба, 28 (2:0). Морено, 39 (2:1). Виллиан Жозе, 82 (2:2).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Трехо (Посо, 86), Имбула (Медран, 78), Комесанья, Эмбарба (Бебе, 63), Рауль де Томас.

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Льоренте, Элустондо, Эрнандез, Ильярраменди, Субельдия, Сангальи (Рамирес, 75), Виллиан Жозе (Хуанми, 83), Янузай, Оярсабаль.

Предупреждения: Веласкес, 76. Льоренте, 87. Димитриевски, 88.

Судья: Медье Хименес.

20 января. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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