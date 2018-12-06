"Леванте" победил "Луго" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Леванте" обыграл "Луго" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (2:0). Голами отметились защитник Хорхе Коке и нападающий Рафаэл Двамена.

"Леванте" обыграл "Луго" со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

"Леванте" - "Луго" - 2:0 (0:0)

Голы: Коке, 80 (1:0). Двамена, 90+3 (2:0).

"Леванте": Фернандес, Луна, Коке, Кабако, Пьер, Прцич, Вукчевич (Кампанья, 70), Саймон (Рочина, 79), Боатенг (Хасон, 65), Майораль, Двамена.

Предупреждения: Боатенг, 14. Кабако, 38.

Судья: Куадра Фернандес.

06 декабря. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

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