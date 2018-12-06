"Леванте" победил "Луго" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Леванте" обыграл "Луго" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (2:0). Голами отметились защитник Хорхе Коке и нападающий Рафаэл Двамена.
"Леванте" обыграл "Луго" со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Кубок Испании
1/16 финала
"Леванте" - "Луго" - 2:0 (0:0)
Голы: Коке, 80 (1:0). Двамена, 90+3 (2:0).
"Леванте": Фернандес, Луна, Коке, Кабако, Пьер, Прцич, Вукчевич (Кампанья, 70), Саймон (Рочина, 79), Боатенг (Хасон, 65), Майораль, Двамена.
Предупреждения: Боатенг, 14. Кабако, 38.
Судья: Куадра Фернандес.
06 декабря. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".
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