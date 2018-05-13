"Леванте" нанес "Барселоне" первое поражение в ла лиге-2017/18

Поражение от "Леванте" в матче 35-го тура чемпионата Испании стало для "Барселоны" первым в примере в этом сезоне. В 34 предыдущих турах команд Эрнесто Вальверде выиграла 27 матчей, еще в 9 встречах была зафиксирована ничья. В общей сложности беспроигрышная серия сине-гранатовых на национальной арене насчитывала 43 матча.

В игре, которая состоялась 13 мая, каталонцы уступили со счетом 4:5. На хет трик Филиппе Коутинью и гол с пенальти Луиса Суареса валенсийцы ответили тремя точными ударами Эммануэла Боатенга и дублем Эниса Барди.

Отметим, что предыдущее поражение "Барселоны" в чемпионате датировано 8 апреля 2017 года – тогда сине-гранатовые на выезде уступили "Малаге" (0:2).

5:4! "Леванте" прервал 43-матчевую серию "Барсы" без поражений в чемпионате