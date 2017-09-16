"Леванте" и "Валенсия" разошлись миром

"Леванте" дома сыграл вничью с "Валенсией" в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей 90 минут на поле провел экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай.
Отметим, что обе команды в третий раз подряд в сезоне завершила игру вничью.
Чемпионат Испании
Ла лига
4-й тур
"Леванте" - "Валенсия" - 1:1 (1:1)
Голы: Родриго, 31 (0:1). Барди, 41 (1:1).
"Леванте": Рауль, Педро Лопес, Тоньо, Постиго, Чема, Кампанья (Дукуре, 81), Барди, Лерма (Робер, 46), Хасон, Иви Лопес, Алегрия (Самуэль Гарсия, 59).
"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Парехо, Кондогбья, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Солер, Родриго, Мина (Дзадза, 73).
Предупреждения: Постиго, 4. Парехо, 15. Барди, 37.
Судья: Дель Серро Гранде.
16 сентября. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/