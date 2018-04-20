"Леванте" и "Бетис" на последних минутах вырвали победы

"Леванте" на своем поле выиграл у "Малаги" в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:0). В другой встрече "Бетис" переиграл "Лас-Пальмас" (1:0). Голы в обоих поединках были забиты на последних минутах.

Чемпионат Испании

Ла лига

33-й тур

"Леванте" – "Малага" – 1:0 (0:0)

Гол: Боатенг, 90+3.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Коке, Кабако (Постиго, 46), Робер, Кампанья (Лукич, 83), Моралес, Лерма, Рохер, Иви Лопес (Хасон, 69), Боатенг.

"Малага": Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Итурра, 69), Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Буэно, 77), Лестьенн, Идейе (Борха Бастон, 83), Ролан.

Предупреждения: Лерма, 37. Адриан Гонсалес, 90+2.

Судья: Хайме Латре.

Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".

"Бетис" – "Лас-Пальмас" – 1:0 (0:0)

Гол: Фирпо, 90+4.

"Бетис": Дани Хименес, Барраган, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин (Санабрия, 71), Гуардадо, Будебуз (Кэмпбелл, 81), Руис, Леон (Тельо, 66).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Дани Кастельяно, Аквилани (Хави Кастельяно, 54), Халилович (Гомес, 67), Кальери, Хиль (Эзекиль, 84), Этебо.

Предупреждения: Кальери, 32. Хиль, 35. Леон, 65. Мишел, 68. Манди, 77. Ксимо Наварро, 87. Фирпо, 90+5.

Удаление: Мишел (Л), 86.

Судья: Санчес Мартинес.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".