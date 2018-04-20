"Леванте" и "Бетис" на последних минутах вырвали победы

"Леванте" на своем поле выиграл у "Малаги" в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:0). В другой встрече "Бетис" переиграл "Лас-Пальмас" (1:0). Голы в обоих поединках были забиты на последних минутах.
Чемпионат Испании
Ла лига
33-й тур
"Леванте" – "Малага" – 1:0 (0:0)
Гол: Боатенг, 90+3.
"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Коке, Кабако (Постиго, 46), Робер, Кампанья (Лукич, 83), Моралес, Лерма, Рохер, Иви Лопес (Хасон, 69), Боатенг.
"Малага": Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Итурра, 69), Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Буэно, 77), Лестьенн, Идейе (Борха Бастон, 83), Ролан.
Предупреждения: Лерма, 37. Адриан Гонсалес, 90+2.
Судья: Хайме Латре.
Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".
"Бетис" – "Лас-Пальмас" – 1:0 (0:0)
Гол: Фирпо, 90+4.
"Бетис": Дани Хименес, Барраган, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин (Санабрия, 71), Гуардадо, Будебуз (Кэмпбелл, 81), Руис, Леон (Тельо, 66).
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Дани Кастельяно, Аквилани (Хави Кастельяно, 54), Халилович (Гомес, 67), Кальери, Хиль (Эзекиль, 84), Этебо.
Предупреждения: Кальери, 32. Хиль, 35. Леон, 65. Мишел, 68. Манди, 77. Ксимо Наварро, 87. Фирпо, 90+5.
Удаление: Мишел (Л), 86.
Судья: Санчес Мартинес.
Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/