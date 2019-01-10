"Леванте" - "Барселона". Дембеле и Малком - в атаке, Месси и Суарес - вне заявки

Стал известен состав "Барселоны" на первый матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте". В атаке каталонцев появятся Малком и Усман Дембеле. Как сообщалось ранее, ведущим игрокам, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса, был предоставлен отдых.

Полностью стартовый состав "Барселоны" выглядит следующим образом: Силлессен, Нелсон Семеду, Чуми, Мурильо, Миранда, Бускетс, Аленья, Коутинью, Видаль, У. Дембеле, Малком.

"Леванте" - "Барселона", Кубок Испании по футболу, 1/8 финала, первый матч, 10 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.30 мск