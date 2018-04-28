Левандовски нет в шорт-листе "Реала"

Нападающего "Баварии" Роберта Левандовски нет в списке возможных приобретений "Реала" в летнее трансферное окно. Как утверждает Marсa, мадридский клуб для усиления атаки рассматривает три кандидатуры: Харри Кейн из "Тоттенхэма", Тимо Вернер из "Лейпцига" и Мауро Икарди из "Интера".
Напомним, ранее испанские СМИ писали, что "Реал" и "Бавария" достигли принципиальной договоренности по трансферу форварда сборной Польши.
- Реал (Футбол)
- Тоттенхэм
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- Интер Милан
- Роберт Левандовски
- Лейпциг (футбол)
- Харри Кейн
- Мауро Икарди
- Тимо Вернер