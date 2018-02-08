Лев - основной кандидат на пост главного тренера "Реала" с нового сезона

Президент "Реала" Флорентино Перес определился с преемником Зинедина Зидана на посту главного тренера команды, сообщает Mudno Deportivo. По информации источника, в сезоне-2018/19 "сливочных" возглавит наставник сборной Германии Йоахим Лев, чей контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) рассчитан до лета 2020 года.

Отмечается, что Переса впечатлили методы работы 58-летнего тренера, а также его отношение к делу.

В том случае, если "Реал" не договорится с Левом, бороться за место нового главного тренера будут Массимилиано Аллегри, Маурисио Покеттино, Маурицио Сарри и Юрген Клопп.

Напомним, в этом сезоне "Реал" под руководством Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 21 матча. У лидирующей "Барселоны" 58 очков после 22 игр. Кроме того, мадридцы вылетели из розыгрыша Кубка Испании на стадии 1/4 финала, проиграв "Леганесу". В 1/8 финала Лиги чемпионов испанский клуб встретится с "ПСЖ".