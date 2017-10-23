Леонарду Бонуччи: "Сейчас лучший игрок - Криштиану Роналду"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи считает, что форвард "Реала" Криштиану Роналду должен стать лучшим игроком года. Он вспомнил встречу с португальцем в финале прошлой Лиги чемпионов, когда итальянец защищал цвета "Ювентуса" – туринцы тот финал проиграли.
– На данный момент лучшим игроком является Криштиану Роналду, – приводит официальный Твиттер ФИФА слова Бонуччи. – Он в любой игре может сделать разницу. Я помню, как мы играли в финале Лиги чемпионов в Кардиффе. Он показал, что играет определяющую роль и остается на вершине.
poxi53
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18:56
Gordon
Нет, он не лучший. Ни сейчас, ни когда-либо раньше. Он один без команды ничего не может. В отличие от другого футболиста, имя которого всем известно )
18:28