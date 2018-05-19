"Леганес" в меньшинстве обыграл "Бетис"

"Леганес" дома в матче 38-го тура чемпионата Испаниии обыграл "Бетис" (3:2). Все три мяча хозяева поля забили после того, как остались в меньшинстве - в промежуток с 23-й по 24-ю минуту с две желтых карточки получил защитник Диего Рико. Их авторами стали Димитриос Сиовас, Хосе Наранхо и Нордин Амрабат. У проигравших точными ударами отметились Джоэл Кэмпбелл и Антонио Санабрия.

Хозяева поля завершили сезон-2017/18 на 17-м месте в турнирной таблице ла лиги в следующем сезоне продолжат выступать в элите испанского футбола. "Бетис", несмотря на поражение, занял итоговое шестое место, которое позволит команде выступить в групповом турнире Лиги Европы.

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Леганес" - "Бетис" - 3:2 (1:1)

Голы: Кэмпбелл, 20 (0:1). Сиовас, 28 (1:1). Наранхо, 64 (2:1). Санабрия, 76 (2:2). Амрабат, 79 (3:2).

"Леганес": Серантес, Муньос, Тито, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Омар (Сальдуа, 62), Брашанац, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 74), Герреро (Мантовани, 89).

"Бетис": Педро, Амат (Наварро, 69), Бартра, Манди, Дурмиси, Камараса, Руис (Хоакин, 77), Франсис Герреро, Рубен Кастро, Кэмпбелл, Лорен Морон (Санабрия, 69).

Предупреждение: Рико, 23.

Удаление: Рико, 24.

Судья: Хиль Мансано.

19 мая. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.