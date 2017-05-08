"Леганес" разгромил "Бетис"

"Леганес" на своем поле разгромил "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании. Это третье подряд поражение для Виктора Санчеса.

После 36 туров "Леганес" идет на 16-м месте в турнирной таблице, а "Бетис" - на 15-м.

Чемпионат Испании

Примера

36-й тур

"Леганес" - "Бетис" - 4:0 (2:0)

Голы: Шимановски, 7 - с пенальти (1:0). Эль-Жар, 15 (2:0). Габриэл, 65 (3:0). Шимановски, 80 (4:0).

"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Инсуа Бланко, Рико, Рубен Перес, Тимор, Габриэл (Буэно, 69), Шимановски, Эль-Жар, Герреро (Лусиану, 75).

"Бетис": Адан, Алекс Мартинес (Хоакин, 61), Манди, Пеццела, Тошка, Наварро, Мартен (Сехудо, 61), Брашанац, Пардо, Рубен Кастро, Алегрия.

Предупреждения: Тито, 43. Сиовас, 76. Лусиану, 90+1.

Судья: Трухильо Суарес.

08 мая. Леганес. Стадион "Бутарке".