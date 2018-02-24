"Леганес" прервал серию из трех поражений, сыграв вничью с "Лас-Пальмасом"

"Леганес" дома сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Набрав одно очко, хозяева поля прервали трехматчевую серию поражений. Для гостей эта ничья стала второй в семи последних играх (2 победы, 2 ничьих, 3 поражения).

Отметим, что команды на двоих получили девять желтых карточек, причем шесть из них после 85-й минуты игры.

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25-й тур

"Леганес" - "Лас-Пальмас" - 0:0

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Наранхо, 78), Габриэл, Эрасо, Амрабат (Герреро, 60), Эль-Жар (Херард Гумбау, 90).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Халилович, Гомес (Аквилани, 86), Кальери, Тана (Эзекиль, 80), Хиль (Толедо, 53), Этебо.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 38. Габриэл, 66. Герреро, 74. Толедо, 87. Аквилани, 89. Рубен Перес, 90+2. Чичисола, 90+2. Сиовас, 90+3. Кальери, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

24 февраля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.