"Леганес" победил "Реал Сосьедад" благодаря голу Габриэла

"Леганес" с минимальным счетом переиграл "Реал Сосьедад" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол забил полузащитник Габриэл на 75-й минуте встречи.

"Леганес" набрал 24 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" имеет в своем активе 23 очка и занимает 11-е место.

Чемпионат Испании

Примера

18-й тур

"Леганес" - "Реал Сосьедад" - 1:0 (0:0)

Гол: Габриэл, 75 (1:0).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Дос Сантос, Сальдуа, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Херард Гумбау (Омар, 46), Эрасо, Эль-Жар (Бустинса, 80), Бовю (Герреро, 68).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Иньиго Мартинес, Льоренте (Родригес, 78), Одриосола, Прието (Баутиста, 83), Каналес (Хуанми, 65), Сурутуса, Ильярраменди, Виллиан Жозе, Оярсабаль.

Предупреждение: Виллиан Жозе, 34.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

07 января. Леганес. Стадион "Эстадио Мунисипаль де Бутарк".