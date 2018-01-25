"Леганес" переиграл "Реал" и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

"Леганес" на выезде выиграл у "Реала" в матче 1/4 финала Кубка Испании. Автором победного гола стал полузащитник Габриэль.

В первом матче мадридский клуб на выезде одержал победу со счетом 1:0, поэтому в полуфинал вышел "Леганес", так как забил два мяча в Мадриде.

Кубок Испании

1/4 финала

"Реал" - "Леганес" - 1:2 (0:1)

Голы: Эрасо, 31 (0:1). Бензема, 47 (1:1). Габриэл, 55 (1:2).

"Реал": Касилья, Хакими (Карвахаль, 68), Начо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Модрич, 69), Иско (Майораль, 77), Васкес, Бензема, Асенсио.

"Леганес": Чампанье, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Тито, Рико, Эль-Жар (Наранхо, 80), Габриэл, Брашанац, Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.

Предупреждения: Тито, 27. Чампанье, 75. Серхио Рамос, 80.

Судья: Хиль Мансано.

24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".