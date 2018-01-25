"Леганес" переиграл "Реал" и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

"Леганес" на выезде выиграл у "Реала" в матче 1/4 финала Кубка Испании. Автором победного гола стал полузащитник Габриэль.
В первом матче мадридский клуб на выезде одержал победу со счетом 1:0, поэтому в полуфинал вышел "Леганес", так как забил два мяча в Мадриде.
Кубок Испании
1/4 финала
"Реал" - "Леганес" - 1:2 (0:1)
Голы: Эрасо, 31 (0:1). Бензема, 47 (1:1). Габриэл, 55 (1:2).
"Реал": Касилья, Хакими (Карвахаль, 68), Начо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Модрич, 69), Иско (Майораль, 77), Васкес, Бензема, Асенсио.
"Леганес": Чампанье, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Тито, Рико, Эль-Жар (Наранхо, 80), Габриэл, Брашанац, Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.
Предупреждения: Тито, 27. Чампанье, 75. Серхио Рамос, 80.
Судья: Хиль Мансано.
24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Ж и в о й
Так что теперь остается Лигу чемпионов третий год подряд выигрывать, дабы сезон зря не прошел, хех)
04:58
Митяй Антибомж
"Лучший тренер года" Ха-ха-ха ))
03:38
andyk82
хороший соперник Спартака в следующей ЛЕ...
03:22
oleg.bob
Это уже период полураспада.
02:52
igogohruhru
Лопухи думали что после выигрыша на чужом поле, уж на своем-то...
02:42
Очень плохой мальчик
Физрук Зидан покатился по наклонной.
02:29
Flamenco
Это что такое твориться? Честно говоря реал не жалко! жалко тех кто болеет за эту тухлую сливку! Рецепт: распродать Роналду, Бейл, Бензин, Марселу! Зидану собрать чемодан, и на пмж домой в Лягушатник!
02:13
Nikko45
Да не пал Реал, он в последние несколько месяцев такой и есть. Его пора реанимировать и избавляться от всякого сброда. Зидан великий бывший игрок и Реал брал кубки не благодаря ему , а благодаря самой команде, а сейчас пришёл кризис в команду.
01:42
Carlos_Valderrama
скоро снимут Зизу
01:37
Мух
Кто ещё не драл Реал?
01:36
Molochnik1972
как низко пал реал
01:31