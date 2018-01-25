01:14 | Футбол — Испания

"Леганес" переиграл "Реал" и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

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"Леганес" на выезде выиграл у "Реала" в матче 1/4 финала Кубка Испании. Автором победного гола стал полузащитник Габриэль.

В первом матче мадридский клуб на выезде одержал победу со счетом 1:0, поэтому в полуфинал вышел "Леганес", так как забил два мяча в Мадриде.

Кубок Испании

1/4 финала

"Реал" - "Леганес" - 1:2 (0:1)

Голы: Эрасо, 31 (0:1). Бензема, 47 (1:1). Габриэл, 55 (1:2).

"Реал": Касилья, Хакими (Карвахаль, 68), Начо, Серхио Рамос, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Модрич, 69), Иско (Майораль, 77), Васкес, Бензема, Асенсио.

"Леганес": Чампанье, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 58), Тито, Рико, Эль-Жар (Наранхо, 80), Габриэл, Брашанац, Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия, 70), Бовю.

Предупреждения: Тито, 27. Чампанье, 75. Серхио Рамос, 80.

Судья: Хиль Мансано.

24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Реал - Леганес

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Ж и в о й

Так что теперь остается Лигу чемпионов третий год подряд выигрывать, дабы сезон зря не прошел, хех)

04:58

Митяй Антибомж

"Лучший тренер года" Ха-ха-ха ))

03:38

andyk82

хороший соперник Спартака в следующей ЛЕ...

03:22

oleg.bob

Это уже период полураспада.

02:52

igogohruhru

Лопухи думали что после выигрыша на чужом поле, уж на своем-то...

02:42

Очень плохой мальчик

Физрук Зидан покатился по наклонной.

02:29

Flamenco

Это что такое твориться? Честно говоря реал не жалко! жалко тех кто болеет за эту тухлую сливку! Рецепт: распродать Роналду, Бейл, Бензин, Марселу! Зидану собрать чемодан, и на пмж домой в Лягушатник!

02:13

Nikko45

Да не пал Реал, он в последние несколько месяцев такой и есть. Его пора реанимировать и избавляться от всякого сброда. Зидан великий бывший игрок и Реал брал кубки не благодаря ему , а благодаря самой команде, а сейчас пришёл кризис в команду.

01:42

Carlos_Valderrama

скоро снимут Зизу

01:37

Мух

Кто ещё не драл Реал?

01:36

Molochnik1972

как низко пал реал

01:31