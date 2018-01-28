"Леганес" обыграл "Эспаньола", Эмросо забил три гола, два из них - в свои ворота

"Леганес" выиграл у "Эспаньола" в матче 21-го тура чемпионата Испании – 3:2. Защитник гостей Марио Эрмосо забил два гола в свои ворота, один – в ворота "Леганеса".

"Леганес" набрал после этой встречи 28 очков и занимает десятое место в таблице чемпионат Испании, "Эспаньол" – 14-й.

Чемпионат Испании

21-й тур

"Леганес" - "Эспаньол" - 3:2 (1:0)

Голы: Эрмосо, 11 - в свои ворота (1:0). Наварро, 49 (1:1). Герреро, 69 (2:1). Эрмосо, 80 - в свои ворота (3:1). Эрмосо, 88 (3:2).

"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Сальдуа, Бустинса, Мантовани, Омар (Муньос, 78), Брашанац, Габриэл (Амрабат, 60), Херард Гумбау, Наранхо (Сьерра, 68), Герреро.

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Эрмосо, Гранеро (Хурадо, 81), Виктор Санчес, Серхио Гарсия (Дардер, 68), Леу Баптистан, Морено.

Предупреждения: Гранеро, 40. Герреро, 62. Дуарте, 74. Дардер, 86. Бустинса, 90. Леу Баптистан, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра.

28 января. Леганес. Стадион "Эстадио Мунисипаль де Бутарк".