"Леганес" обыграл "Алавес", Лунин отстоял на ноль

"Леганес" на своем поле обыграл "Алавес" в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Юссеф Эн-Несири. В составе хозяев весь матч в воротах провел 19-летний украинский голкипер Андрей Лунин.

"Алавес" потерял шанс возглавить турнирную таблицу ла лиги. У команды 23 очка и четвертое место. На счету "Барселоны" 24 очка, у "Севильи" и "Атлетико" - по 23.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Леганес" - "Алавес" - 1:0 (1:0)

Гол: Эн-Несири, 42.

"Леганес": Лунин, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Весга, 39), Оскар Родригес (Эрасо, 84), Каррильо, Эн-Несири (Мерино, 86).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 81), Брашанац, Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери, Собрино (Борха Бастон, 63), Хони (Бурги, 62).

Предупреждения: Оскар Родригес, 15. Дуарте, 49. Брашанац, 52. Ньом, 62. Лагуардия, 73. Борха Бастон, 75.

Судья: Альберола Рохас.

23 ноября. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".