"Леганес" нанес "Малаге" 7-е поражение со старта чемпионата

"Леганес" в 8-м туре чемпионата Испании обыграл на выезде "Малагу" - 2:0. По голу в этой встрече на свой счет записали полузащитники Габриэл и Александр Шимановски.

Это поражение стало для "Малаги" 7-м со старта примеры. "Леганес" набрал 14 очков и вышел на 6-е место в таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

"Малага" - "Леганес" - 0:2 (0:0)

Голы: Габриэл, 56 (0:1). Шимановски, 78 (0:2).

"Малага": Роберто, Байс (Чеккини, 85), Росалес, Хуан Карлос, Эрнандес, Ресио, Аньор (Хони, 56), Мула (Онтиверос, 61), Ролон, Ролан, Пеньяранда.

"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Дос Сантос, Сиовас, Сальдуа, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо, Шимановски, Амрабат (Бовю, 63), Эль-Жар (Брашанац, 70).

Предупреждения: Сальдуа, 22. Байс, 38. Ресио, 44. Сиовас, 48. Рубен Перес, 82. Росалес, 84.

Удаление: Ресио (Малага), 82.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

15 октября. Малага. Стадион "La Rosaleda".