"Леганес" на последних минутах вырвал ничью у "Алавеса"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом". В составе хозяев отличились нападающие Мунир Эль-Хадади и Альфонсо Педраса.
У гостей один мяч с пенальти отквитал полузащитник Габриэл и на 90-й минуте сравнял счет защитник Хосеба Сальду.
"Алавес" занимает 16-е место турнирной таблицы ла лиги, "Леганес" - 17-е.
Чемпионат Испании
Примера
20-й тур
"Алавес" - "Леганес" - 2:2 (0:0)
Голы: Эль-Хаддади, 46 (1:0). Педраса, 52 (2:0). Габриэл, 75 - с пенальти (2:1). Сальдуа, 90 (2:2).
"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 78), Эль-Хаддади (Марипан, 89), Педраса.
"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Сиовас (Герреро, 85), Сальдуа, Мантовани, Рубен Перес, Омар (Брашанац, 66), Габриэл, Эрасо (Амрабат, 62), Эль-Жар, Бовю.
Предупреждения: Эрасо, 22. Эли, 57. Мантовани, 61. Томас Пина, 90. Амрабат, 90.
Удаление: Эли (Алавес), 87.
Судья: Трухильо Суарес.
21 января. Витория. Стадион Mendizorroza.