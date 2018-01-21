"Леганес" на последних минутах вырвал ничью у "Алавеса"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом". В составе хозяев отличились нападающие Мунир Эль-Хадади и Альфонсо Педраса.

У гостей один мяч с пенальти отквитал полузащитник Габриэл и на 90-й минуте сравнял счет защитник Хосеба Сальду.

"Алавес" занимает 16-е место турнирной таблицы ла лиги, "Леганес" - 17-е.

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Алавес" - "Леганес" - 2:2 (0:0)

Голы: Эль-Хаддади, 46 (1:0). Педраса, 52 (2:0). Габриэл, 75 - с пенальти (2:1). Сальдуа, 90 (2:2).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 78), Эль-Хаддади (Марипан, 89), Педраса.

"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Сиовас (Герреро, 85), Сальдуа, Мантовани, Рубен Перес, Омар (Брашанац, 66), Габриэл, Эрасо (Амрабат, 62), Эль-Жар, Бовю.

Предупреждения: Эрасо, 22. Эли, 57. Мантовани, 61. Томас Пина, 90. Амрабат, 90.

Удаление: Эли (Алавес), 87.

Судья: Трухильо Суарес.

21 января. Витория. Стадион Mendizorroza.

Турнирная таблица чемпионата Испании