"Леганес" и "Севилья" разошлись миром в 1/2 финала Кубка Испании

"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1). Гостие в середине первого тайма открыли счет, а хозяева в начале второй половины отыгрались. Ответная встреча пройдет 7 февраля.

Кубок Испании

1/2 финала

"Леганес" - "Севилья" - 1:1 (0:1)

Голы: Муриэль, 21 (0:1). Сиовас, 56 (1:1).

"Леганес": Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Брашанац (Эрасо, 45), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Омар, 76), Эль-Жар (Д.Рико, 83), Бовю.

"Севилья": С.Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Нолито, 76).

Предупреждения: Брашанац, 23. Эскудеро, 47. Васкес, 65. Лангле, 73. Сарабия, 86. Омар, 88.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

31 января. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".