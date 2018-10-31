"Леганес" и "Райо Вальекано" обменялись двумя голами

"Леганес" и "Райо Вальекано" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 5 декабря.
Кубок Испании
1/16 финала
"Леганес" - "Райо Вальекано" - 2:2 (1:2)
Голы: Альваро Гарсия, 15 (0:1). Алегрия, 21 (0:2). Эн-Несири, 31 (1:2). Эн-Несири, 72 (2:2).
"Леганес": Лунин, Ньом, Рауль Гарсия, Омеруо, Сиовас, Херард Гумбау, Эрасо (Оскар Родригес, 65), Весга, Эль-Жар, Ролан (Каррильо, 73), Эн-Несири (Авилес, 33).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Дорадо, Ба, Веласкес, Акьеме, Трехо (Гальвес, 82), Имбула, Посо (Морено, 77), Бебе (Бангура, 74), Альваро Гарсия, Алегрия.
Предупреждение: Ба, 90+3.
Судья: Ундиано Мальенко.
30 октября. Леганес. Стадион "Бутарке".
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