00:25 | Футбол — Испания

"Леганес" и "Райо Вальекано" обменялись двумя голами

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"Леганес" и "Райо Вальекано" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 5 декабря.

Кубок Испании

1/16 финала

"Леганес" - "Райо Вальекано" - 2:2 (1:2)

Голы: Альваро Гарсия, 15 (0:1). Алегрия, 21 (0:2). Эн-Несири, 31 (1:2). Эн-Несири, 72 (2:2).

"Леганес": Лунин, Ньом, Рауль Гарсия, Омеруо, Сиовас, Херард Гумбау, Эрасо (Оскар Родригес, 65), Весга, Эль-Жар, Ролан (Каррильо, 73), Эн-Несири (Авилес, 33).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Дорадо, Ба, Веласкес, Акьеме, Трехо (Гальвес, 82), Имбула, Посо (Морено, 77), Бебе (Бангура, 74), Альваро Гарсия, Алегрия.

Предупреждение: Ба, 90+3. 

Судья: Ундиано Мальенко.

30 октября. Леганес. Стадион "Бутарке".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/

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