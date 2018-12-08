"Леганес" и "Хетафе" сыграли вничью

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.

Чемпионат Испании

15-й тур

"Леганес" - "Хетафе" - 1:1 (0:1)

Голы: Кабрера, 39 (0:1). Ньом, 64 (1:1).

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 82), Омеруо, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 85), Каррильо, Эн-Несири.

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Бруно Гонсалес, Максимович, Арамбарри (Кристофоро, 69), Хорхе Молина, Хайме Мата, Ндиай (Портильо, 22. Антунеш, 85).

Предупреждения: Хайме Мата, 42. Ньом, 49. Джене, 75.

Удаление: Рубен Перес, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

7 декабря. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".