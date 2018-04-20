"Леганес" и "Депортиво" голов не забили

"Леганес" и "Депортиво" сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании - 0:0. Команда из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда отстает на шесть очков от спасительной зоны.

Чемпионат Испании

Лига 1

34-й тур

"Леганес" - "Депортиво" - 0:0

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 70), Амрабат (Рауль Гарсия, 89), Эль-Жар, Герреро (Бовю, 76).

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 56), Борхес (Андоне, 79), Эмре Чолак (Валье, 70), Гильерме, Адриан, Лукас.

Предупреждения: Эмре Чолак, 28. Адриан, 90.

Судья: Альварес Искиэрдо.

20 апреля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.