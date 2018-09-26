"Леганес" - "Барселона": в атаке каталонцев Эль-Хаддади заменил Суареса

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на матч 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса". В атаке каталонцев выйдет Мунир Эль-Хаддади. Он заменил Луиса Суареса, который в пяти предыдущих играх ла лиги отличился трижды.

Полностью "старт" "Барсы" выглядит следующим образом: тер Штеген, Роберто, Юмтити, Пике, Фермален, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Месси, Эль-Хаддади, Дембеле.

"Леганес" - "Барселона": чемпионат Испании по футболу, 6-й тур, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)