Леброн Джеймс попросил "Ливерпуль" продать Коутинью в "Барселону"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, являющийся акционером "Ливерпуля", попросил владельцев "красных" продать полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону", информирует sport.es.

32-летний мериканский баскетболист является давним футбольнм болельщиком. Сегодня в своем Интсаграме он выложил фотографию в футболке "Барселоны", которую ему подарил экс-нападающий каталонцев Неймар.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил уже несколько предложений "Барселоны" по Коутинью. Последнее их них составляло 118 миллионов фунтов. Сам игрок, по сообщениям СМИ, хотел бы перейти в испанский клуб.