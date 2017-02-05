20:01 5 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Ласина Траоре забил в дебютном матче за "Спортинг"

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский "Спортинг", отметился в дебютной игре за новую команду. В матче 21-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" ивуариец вышел на поле на 70-й минуте встречи. На 76-й минуте Траоре получил желтую карточку, а на 84-й забил свой первый гол в новой команде. Добавим, что отличиться африканцу удалось при счете 0:3.

Напомним, что первую часть сезона форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Plastika

это его старая схема, не ведитесь! )))

00:46

shpasic

во даёт! а бабайка его похоронил уже!

23:01 5 февраля

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