08:27 | ФУТБОЛ — Испания

Ласина Траоре подозревается в семейном насилии

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за хихонский "Спортинг", после тренировки вернулся домой и вступил в конфликт со своей подругой, информирует Marca. Ссора влюбленных привлекла внимание соседей, которые вызвали полицию.

К месту событий прибыли три полицейские машины, поскольку звонившие утверждали, что Траоре применяет физическую силу к своей девушке. Позже в дом ивуарийца прибыл представитель "Спортинга", поскольку сам футболист был не в состоянии объяснить ситуацию на испанском языке. Как выяснилось, ссора игрока и девушки возникла из-за финансовых вопросов, но Траоре отрицает любое физическое воздействие на вторую половинку, которая сразу после приезда полицейских переселилась в отель.

Напомним, что первую часть сезона форвард провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов во всех турнирах.

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Материалы REN-TV

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