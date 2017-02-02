22:53 2 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Ласина Траоре: "Один я не сохраню "Спортинг" в ла лиге"

0
0
0
3

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский "Спортинг", выразил уверенность в том, что команде удастся сохранить прописку в высшем испанском дивизионе. Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

– Я знаком с ситуацией, в которой оказался "Спортинг", – цитирует Marca Траоре. – Уверен, что мы останемся в ла лиге, хотя, конечно, это тяжелая задача. Один я не сохраню клуб в высшем дивизионе, это сделает весь наш коллектив.

Уже успел почувствовать себя своим в команде. Новые одноклубники встретили меня очень хорошо. Думаю, "Спортинг" – прекрасный клуб, а чемпионат Испании хорошо подходит под мои характеристики.

Дмитрий Селюк: "Траоре уходит из ЦСКА с высоко поднятой головой"

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sprut73

Кому там Селюк предлагал 6 африканцев? Будет тебе Траоре подмога

17:14 3 февраля

баламошка

Ты его скорее всего утопишь. Увидели в лошадне и твой уровень, и уровень вранья твоего агентишки.

00:30 3 февраля

spetrov

Ласина, подключи агента. Вдвоем вы - сила!

23:34 2 февраля

Армеец-1

11 таких как ты не сохранят Спортинг в ла лиге!!!

23:05 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ