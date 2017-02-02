Ласина Траоре: "Один я не сохраню "Спортинг" в ла лиге"

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский "Спортинг", выразил уверенность в том, что команде удастся сохранить прописку в высшем испанском дивизионе. Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

– Я знаком с ситуацией, в которой оказался "Спортинг", – цитирует Marca Траоре. – Уверен, что мы останемся в ла лиге, хотя, конечно, это тяжелая задача. Один я не сохраню клуб в высшем дивизионе, это сделает весь наш коллектив.

Уже успел почувствовать себя своим в команде. Новые одноклубники встретили меня очень хорошо. Думаю, "Спортинг" – прекрасный клуб, а чемпионат Испании хорошо подходит под мои характеристики.

Дмитрий Селюк: "Траоре уходит из ЦСКА с высоко поднятой головой"