"Лас-Пальмас" взял верх над "Атлетиком"

"Лас-Пальмас" нанес поражение "Атлетику" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1. Хозяева набрал 19 очков и делят с "Малагой" 10-е место в турнирной таблице. В активе гостей по-прежнему 20 баллов.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Лас-Пальмас" – "Атлетик" – 3:1 (1:0)

Голы: Боатенг, 40 (1:0). Момо, 50 (2:0). Рауль Гарсия, 79 – с пенальти (2:1). Вьера, 90 (3:1).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Бигас, Элдер Лопеш, Гарсия, Боатенг (Момо, 46), Вьера, Гомес, Меса (Монторо, 72), Ливая, Тана (Эль-Жар, 81).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа (Икер Муниаин, 57), Ляпорт, Лекуэ, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Эчеварриа (Элустондо, 76), Адурис, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 65).

Предупреждения: Ляпорт, 31. Эчеварриа, 38. Меса, 55. Ливая, 58. Альварес, 65. Адурис, 74. Вьера, 85. Рауль Гарсия, 87.

Удаление: Адурис, 74.

Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).

Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".