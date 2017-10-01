"Лас-Пальмас" вышел на игру с "Барселоной" с нашивкой испанского флага на форме

На игру 7-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" футболисты "Лас-Пальмаса" вышли в футболках с нашивкой флага страны. Ранее клуб с Канарских островов осудил настроения каталонцев о переносе игры и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.
Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.
"Барселона" настаивала на переносе встречи, но получила отказ от Профессиональной футбольной лиги (LFP).
Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //
Президент "Барселоны": "Перенос игры с "Лас-Пальмасом" стоил бы нам шести очков" //
Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //
Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //
Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей
Comunicado oficial. La Historia ha vuelto a situar a la Unión Deportiva Las Palmas en una situación excepcional en el Camp Nou. El 30 de octubre de 1977 visitó al FC Barcelona el día en que un emocionado Josep Tarradellas presidió por primera vez el palco tras su exilio y una monumental senyera de sesenta metros se desplegó en el césped. Lee el texto íntegro en la web oficial, www.udlaspalmas.es
Vlаdimir
Теперь, видимо, на второй тайм футболисты «Барселоны» должны выйти на поле с флагом Каталонии на своих футболках?
17:34