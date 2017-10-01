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17:25 | Футбол — Испания

"Лас-Пальмас" вышел на игру с "Барселоной" с нашивкой испанского флага на форме

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На игру 7-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" футболисты "Лас-Пальмаса" вышли в футболках с нашивкой флага страны. Ранее клуб с Канарских островов осудил настроения каталонцев о переносе игры и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

"Барселона" настаивала на переносе встречи, но получила отказ от Профессиональной футбольной лиги (LFP).

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //
Президент "Барселоны": "Перенос игры с "Лас-Пальмасом" стоил бы нам шести очков" //
Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //
Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //
Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

Теперь, видимо, на второй тайм футболисты «Барселоны» должны выйти на поле с флагом Каталонии на своих футболках?

17:34