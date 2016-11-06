"Лас-Пальмас" вырвал победу в игре с "Эйбаром" в компенсированное время

"Лас-Пальмас" взял верх над "Эйбаром" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Единственный гол хозяева провели на четвертой компенсированной минуте. Победившая команда набрала 16 очкоа, в активе гостей – 15 баллов.

Чемпионат Испани

Лига 1

11-й тур

"Лас-Пальмас" - "Эйбар" - 1:0 (0:0)

Гол: Вьера, 90+4 - с пенальти (1:0).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Бигас, Гарсия, Дани Кастельяно, Боатенг (Эль-Жар, 81), Вьера, Гомес, Меса, Араухо (Ливая, 71), Тана.

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Луна, Лежен, Арбилья, Педро Леон, Фран Рико (Эскаланте, 86), Инуи (Бебе, 77), Дани Гарсия, Кике (Адриан Гонсалес, 67), Серхио Энрич.

Предупреждения: Дани Гарсия, 13. Кике, 21. Гарсия, 24. Фран Рико, 79. Арбилья, 90+4.

Судья: Дель Серро Гранде.

Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".