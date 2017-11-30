"Лас-Пальмас" уволил тренера после выхода в 1/8 финала Кубка Испании

Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Аестаран отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Руководить командой будут Пакито Ортис и Рафа Кристобаль.

Увольнение произошло после того, как "Лас-Пальмас" проиграл "Депортиво" (2:3) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Несмотря на это поражение, команда прошла в следующую стадию турнира - первая встреча завершилась со счето 4:1.

Отметим, Аестаран возглавил "Лас-Пальмас" в сентябре. Кроме матчей с "Депортиво", команда провела 7 игр в чемпионате Испании, набрав в них одно очко.