"Лас-Пальмас" разгромил "Депортиво" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

"Лас-Пальмас" на выезде одержал победу над "Депортиво" (4:1) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Дублями в составе гостей отметились Момо и Хонатан Кальери.
В параллельном матче "Жирона" на своем поле уступила "Леванте" (0:2).
Обе ответных встречи этой стадии Кубка Испании пройдут 29 ноября.
Кубок Испании
1/16 финала
Первый матч
"Депортиво" - "Лас-Пальмас" - 1:4 (0:2)
Голы: Момо, 8 (0:1). Момо, 17 (0:2). Лукас, 59 (1:2). Кальери, 81 (1:3).
Предупреждение: Хуанфран, 24.
Удаление: Хуанфран ("Депортиво"), 24.
Судья: Матеу Лаос.
26 октября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.
Голы: Боатенг, 40 (0:1). Дукуре, 62 (0:2).
Судья: Санчес Мартинес.
26 октября. Жирона. Стадион Montilivi.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2017-2018/playoff/