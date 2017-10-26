"Лас-Пальмас" разгромил "Депортиво" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

"Лас-Пальмас" на выезде одержал победу над "Депортиво" (4:1) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Дублями в составе гостей отметились Момо и Хонатан Кальери.

В параллельном матче "Жирона" на своем поле уступила "Леванте" (0:2).

Обе ответных встречи этой стадии Кубка Испании пройдут 29 ноября.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

"Депортиво" - "Лас-Пальмас" - 1:4 (0:2)

Голы: Момо, 8 (0:1). Момо, 17 (0:2). Лукас, 59 (1:2). Кальери, 81 (1:3).

Предупреждение: Хуанфран, 24.

Удаление: Хуанфран ("Депортиво"), 24.

Судья: Матеу Лаос.

26 октября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.

"Жирона" - Леванте" 0:2 (0:1)

Голы: Боатенг, 40 (0:1). Дукуре, 62 (0:2).

Судья: Санчес Мартинес.

26 октября. Жирона. Стадион Montilivi.