"Лас-Пальмас" прервал неудачную серию, выиграв у "Валенсии"

"Лас-Пальмас" сенсационно обыграл "Валенсию" в матче 20-го тура чемпионата Испании. Подопечным Пако Хемеса удалось прервать пятиматчевую серию без побед.

В турнирной таблице "Лас-Пальмас" идет на предпоследнем месте, а "Валенсия" - на третьем.

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 2:1 (1:1)

Голы: Мина, 5 (0:1). Вьера, 20 (1:1). Кальери, 53 - с пенальти (2:1).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Гальвес, Ксимо Наварро, Лемос (Симон, 46), Дани Кастельяно, Пеньяльба (Хави Кастельяно, 80), Хайро (Халилович, 76), Вьера, Кальери, Тана, Толедо.

"Валенсия": Нету, Монтойя, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кокелен, Кондогбья, Максимович, Родриго (Вьетто, 68), Мина (Дзадза, 71), Хиль (Гонсалу Гедеш, 57).

Предупреждения: Лато, 21. Везу, 26. Габриэл Паулиста, 52. Монтойя, 62. Дзадза, 71. Нету, 72. Хайро, 73. Халилович, 76. Кокелен, 90+3.

Удаления: Габриэл Паулиста (В), 52. Везу (В), 87.

Судья: Мунуэра Монтера.

20 января. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".