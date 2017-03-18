"Лас-Пальмас" переиграл "Вильярреал" в матче домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Кевин-Принс Боатенг. С 20-й минуты гости играли в меньшинстве.

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28-й тур

"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" – 1:0 (1:0)

Гол: Боатенг, 10.

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Бигас, Лемос, Симон, Дани Кастельяно, Боатенг (Хесе, 73), Вьера, Гомес, Меса, Гарсия (Момо, 59), Тана (Халилович, 82).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано (Бакамбу, 83), Хонатан дос Сантос, Тригерос, Самуэль Кастильехо (Альваро Гонсалес, 24), Сансоне (Борре, 67).

Предупреждения: Сансоне, 23. Вьера, 70. Лемос, 74. Хауме, 76.

Удаление: Виктор Руис (В), 19.

Судья: Виканди Гарридо.

17 марта. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".