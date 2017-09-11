"Лас-Пальмас" одержал первую победу в ла лиге, обыграв "Малагу"

"Малага" на своем поле потерпела поражение от "Лас-Пальмаса" (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Испании. Для хозяев поля это поражение стало третьим в сезоне, а гости впервые в сезоне одержали победу.

Благодаря этой победе "Лас-Пальмас" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, "Малага" располагается на 19-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

3-й тур

"Малага" - "Лас-Пальмас" - 1:3 (0:1)

Голы: Вьера, 45 (0:1). Диего Гонсалес, 48 (1:1). Кальери, 69 (1:2). Реми, 88 (1:3).

"Малага": Роберто, Росалес (Сифуэнтес, 73), Эрнандес, Диего Гонсалес, Рикка, Кузманович, Адриан Гонсалес (Эн-Несири, 73), Ресио, Мула, Кеко (Онтиверос, 60), Борха Бастон.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Айтами, Мишел, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Аквилани, Вьера, Халилович (Реми, 64), Хави Кастельяно, Кальери (Гомес, 90), Таннан (Момо, 81).

Предупреждения: Адриан Гонсалес, 23. Ресио, 61. Борха Бастон, 65. Дани Кастельяно, 67. Мишел, 80. Онтиверос, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

11 сентября. Малага. Стадион "Росаледа".