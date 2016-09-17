"Лас-Пальмас" обыграл "Малагу" и вышел на третье место

В игре 4-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" дома обыграл "Малагу" – 1:0. Единственный мяч в начале встречи записал на свой счет полузащитник Момо, реализовавший пенальти.

После этой победы подопечные Энрике Сетьена занимают третью строчку, а команда Хуанде Рамоса располагается на 16-й позиции.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Лас-Пальмас" – "Малага" – 1:0 (1:0)

Гол: Момо, 10 – с пенальти (1:0).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Бигас, Лемос, Дани Кастельяно, Момо (Гарсия, 81), Эль-Жар (Боатенг, 69), Гомес, Меса, Ливая (Араухо, 60), Тана.

"Малага": Камени, Росалес, Коне, Льоренте, Рикка, Кастро (Рамирес, 55), Камачо, Ресио (Эн-Несири, 56), Аньор, Хони (Кеко, 62), Шарлес.

Предупреждения: Ресио, 9. Гомес, 49. Мишел, 59. Лемос, 71.

Судья: Санчес Мартинес.

17 сентября. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".