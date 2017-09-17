"Лас-Пальмас" обыграл "Атлетик" благодаря голу Реми

"Лас-Пальмас" победил "Атлетик" со счетом 1:0 в матче 4-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во втором тайме забил нападающий Лоик Реми, который был арендован у "Челси".

Чемпионат Испании

4-й тур

"Лас-Пальмас" - "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Реми, 87 (1:0).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Ксимо Наварро, Лемос, Дани Кастельяно, Аквилани, Вьера, Халилович (Таннан, 37), Хави Кастельяно (Гомес, 84), Витоло (Реми, 64), Кальери.

"Атлетик": Аррисабалага, Боведа, Ляпорт, Саборит, Нуньес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Адурис, 63), Итурраспе (Эчеварриа, 87), Весга, Иньяки Уильямс, Мерино (Икер Муниаин, 63).

Предупреждения: Кальери, 58. Ляпорт, 60. Таннан, 63. Адурис, 64. Весга, 77.

Судья: ГОНСАЛЕС ФУЭРТЕС (Испания).

17 сентября. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".