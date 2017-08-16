"Лас-Пальмас" объявил о расторжении контракта с Боатенгом

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг покинул команду, информирует клубная пресс-служба. Стороны достигли соглашения о расторжении контракта. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с серьезными личными проблемами футболиста.

Сегодня "Лас-Пальмас" проведет для Боатенга прощальную пресс-конференцию.