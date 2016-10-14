"Лас-Пальмас" и "Эспаньол" голов не забили

"Лас-Пальмас" и "Эспаньол" не выявили победителя в матче 8-го тура чемпионата Испании. Команды обошлись без голов.

Чемпионат Испании

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8-й тур

"Лас-Пальмас" - "Эспаньол" - 0:0

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Айтами (Бигас, 86), Мишел, Гарсия, Дани Кастельяно, Боатенг (Араухо, 76), Вьера, Гомес (Тиронне, 69), Меса, Ливая, Тана.

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, Кариколь, Рока, Фуэго, Виктор Санчес, Сальва Севилья (Перес, 81), Давид Лопес, Пьятти (Хави Лопес, 66), Леу Баптистан (Х.Рейес, 73), Морено.

Предупреждения: Фуэго, 35. Ливая, 54. Виктор Санчес, 60. Айтами, 85. Рока, 88.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

14 октября. Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".