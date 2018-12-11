Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами. Ранее была достигнута такая договоренность по инициативе ла лиги, против этого выступили ФИФА, УЕФА и испанская футбольная федерация.

– Нам жаль, что мы разочаровали болельщиков в США, – приводит Reuters заявление ла лиги. – Постараемся в кратчайшие сроки провести официальную игру в США, точно так же, как крупнейшие американские лиги проводят свои матчи за границей. Ла лига продолжит разбирательство по поводу возможности проведения таких игр. Мы уверены, что запрет федерации футбола незаконен.