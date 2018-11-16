Ла лига продолжает рекламировать матч "Жирона" - "Барселона" в США, несмотря на запрет ФИФА

Испанская Ла лига не отказалась от намерения провести в Майами (США) матч чемпионата 21-го тура чемпионата страны "Жирона" - "Барселона", сообщает Football Espana. Реклама этой игры в США продолжается.

Матч планируется провести на стадион клуба НФЛ "Майами Долфинс" 26 января. При этом ранее стало известно, что ФИФА запретила проведение этой игры за пределами Испании. Ассоциация футболистов Испании были категорически против проведения матча в США. В результате вопрос был внесен в повестку дня совета ФИФА, который вынес отрицательное решение.

- Совет руководствовался спортивным принципом - все матчи национального чемпионата должны проводиться на территории соответствующей спортивной федерации, - прокомментировал данное решение президент ФИФА Джанни Инфантино.

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