Ла лига подтвердила использование системы ВАР с сезона-2018/19

Ла лига официально подтвердила использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) со следующего сезона. Текст заявления приводится на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации. С сегодняшнего дня испанские судьи начнут обучаться работе с новой системой.

Операционный центр ВАР будет располагаться в городе Лас-Росас-де-Мадрид. Ла лига возьмет на себя все расходы, связанные с запуском и разработкой проекта.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер обратился к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой не допускать применения ВАР на чемпионате мира-2018.