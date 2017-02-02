18:11 2 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Ла лига передаст дело в суд, если установит, что права Зозули были нарушены

0
0
0
1

Президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что организация проведет слушания по делу нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Вчера стало известно, что украинец не смог перейти в аренду в "Райо Вальекано" из-за отношения ультрас клуба, которые обвинили его в нацизме. По словам Тебаса, это дело может быть передано в суд.

- Я разговаривал с президентами "Райо", "Бетиса" и главой профсоюза, - приводит AS слова Тебаса. - Мы соберемся в четверг вечером и будем разговаривать с Зозулей. Мы должны соблюдать закон. Недопустимо, чтобы это стало проблемой в 2017 году. Если мы поймем, что Зозулю заставили покинуть "Райо", то передадим дело в суд. 

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

не очень понял, кто из них передаст.

17:26 3 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ