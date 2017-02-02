Ла лига передаст дело в суд, если установит, что права Зозули были нарушены

Президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что организация проведет слушания по делу нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Вчера стало известно, что украинец не смог перейти в аренду в "Райо Вальекано" из-за отношения ультрас клуба, которые обвинили его в нацизме. По словам Тебаса, это дело может быть передано в суд.

- Я разговаривал с президентами "Райо", "Бетиса" и главой профсоюза, - приводит AS слова Тебаса. - Мы соберемся в четверг вечером и будем разговаривать с Зозулей. Мы должны соблюдать закон. Недопустимо, чтобы это стало проблемой в 2017 году. Если мы поймем, что Зозулю заставили покинуть "Райо", то передадим дело в суд.