Ла лига отложила продажу прав на показ матчей из-за ситуации в Каталонии

Руководство ла лиги не ведет переговоры о продаже международных прав на матчи чемпионата Испании. Это связано с неопределнной ситуацией в Каталонии, которая проведал референдум относительно возможного выхода из состава Испании. Отмечается, что Лига вела переговоры о продаже прав на трансляции матчей ближайших трех сезонов зарубежом. Однако выход "Барселоны" из высшего дивизиона чемпионата Испании может уменьшить поступления от продажи ТВ прав как минимум на 25 процентов.

- Переговоры о продаже международных телевизионных прав отложены до тех пор, пока ситуация с Каталонией окончательно не определится, - цитирует Football Espana главу ла лиги Хавьера Тебаса.

Ранее сообщалось о том, что в случае отделения Каталонии из чемпионата Испании могут выйти "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона". Каталонские клубы могут начать свои выступления в чемпионатах Франции и Англии.