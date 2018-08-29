Ла лига хочет проводить матчи не только в США, но и в Мексике

Ла лига планирует проведение матчей чемпионата Испании в Мексике. Ранее лига заключила 15-летнее соглашение с американской компанией и намерена провести ряд игр в США.

– Ла лига обладает огромным потенциалом для проведения игр за пределами Испании, – цитирует Marca представителя ла лиги Нуно Переса Пла. – Мексика – важное место для нас. Это вторая по важности страна. После успешных матчей в США мы посмотрим на возможность проведения игр в Мексике. Там много культурных связей с Испанией. Ключевые места – Монтеррей и Тихуана. Там сыграем в первую очередь.