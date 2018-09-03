Квинси Промес: "Вариант с "Севильей" возник на самом флажке"

Вингер сборной Голландии Квинси Промес высказал мнение, что выступая в ла лиге за "Севилью", он сможет прогрессировать.

- В России я выиграл почти все, что мог, поэтому пришло время для чего-то нового. В Англии трансферное окно уже закрылось, да и интерес оттуда не был конкретным, - цитирует Leeuwarder Courant Промеса. - Мне пришлось ждать. Потом появилась "Севилья". Все случилось на самом флажке, но, думаю, я сделал очень правильный шаг. "Севилья" – большой, играющий клуб, да и ла лига лучше чемпионата России. Я смогу дальше развиваться здесь, да и в целом это полезнее для сборной.

Накануне Промес подписал пятилетний контракт с "Севильей". По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер игрока "Спартаку" 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.