Квинси Промес: "Готов к первому матчу на "Рамос Санчес Писхуан"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, этим летом перешедший в "Севилью", в Твиттере опубликовал свою фотографию в форме андалусийцев. Форвард вернулся из расположения сборной Голландии и предвкушает первую игру на домашнем стадионе своей новой команды – арене "Рамон Санчес Писхуан".

"Вернулся в "Севилью". Готов к первому матчу на "Рамос Санчес Писхуан", – написал Промес.

Во время сентябрьской паузы Промес принял участие в обеих играх "оранжевых". Во встрече с Перу (2:1) он заменил проводившего последний матч за сборную Весли Снайдера, а в матче с Францией (1:2) допустил ошибку, которая привела к первому пропущенному голу.

В 4-м туре чемпионата Испании "Севилья" дома сыграет с "Хетафе" (16 сентября, начало – 21.45 по московскому времени).