19:41 18 января | Футбол — Испания

Крыса в раздевалке. Жестокий розыгрыш из Испании

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Полузащитник "Райо Вальекано" Адриен Эмбарба опубликовал в своем Инстаграме видео розыгрыша одноклубника Унаи Лопеса. Он положил крысу в его сумку, и Лопес, открыв ее, страшно перепугался. Зато вся раздевалка насмеялась вдоволь. (Егор БЫЧКОВ)

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