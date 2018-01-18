Крыса в раздевалке. Жестокий розыгрыш из Испании

Полузащитник "Райо Вальекано" Адриен Эмбарба опубликовал в своем Инстаграме видео розыгрыша одноклубника Унаи Лопеса. Он положил крысу в его сумку, и Лопес, открыв ее, страшно перепугался. Зато вся раздевалка насмеялась вдоволь. (Егор БЫЧКОВ)
Игрока "Райо Вальекано" Унаи Лопеса разыграли одноклубники - положили крысу в его сумку, и тот, открыв ее, чуть не умер от страха. Теперь испанцы в сети спорят, какая шутка более жестокая, - крыса в раздевалке или игра за "Райо Вальекано". pic.twitter.com/fhnd4YnRDD– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 18 января 2018 г.
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