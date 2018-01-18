Крыса в раздевалке. Жестокий розыгрыш из Испании

Игрока "Райо Вальекано" Унаи Лопеса разыграли одноклубники - положили крысу в его сумку, и тот, открыв ее, чуть не умер от страха. Теперь испанцы в сети спорят, какая шутка более жестокая, - крыса в раздевалке или игра за "Райо Вальекано". pic.twitter.com/fhnd4YnRDD