Кройф не включил Месси в сборную всех времен

Сегодня в продажу поступила книга бывшего игрока и тренера сборной Голландии и "Барселоны" Йохана Кройфа, сообщает Sport.es.

На страницах издания, которое называется "14. Автобиография", среди прочего, опубликован список лучших футболистов всех времен по версии легенды. Примечательно, что в топ-11 не попал форвард сине-гранатовых Лионель Месси.

Полностью "сборная Кройфа" выглядит следующим образом: Лев Яшин, Карлос Альберту, Франц Беккенбауэр, Руд Крол, Хосеп Гвардьола, Бобби Чарльтон, Альфредо Ди Стефано, Пит Кейзер, Гарринча, Пеле, Марадона.

Напомним, Кройф скончался в возрасте 68 лет 24 марта этого года после продолжительной борьбы с раком легких.