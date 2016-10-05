15:10 | ФУТБОЛ — Испания

Кройф не включил Месси в сборную всех времен

Сборная Йохана Кройфа. Фото "СЭ"
Сборная Йохана Кройфа. Фото "СЭ"
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Сегодня в продажу поступила книга бывшего игрока и тренера сборной Голландии и "Барселоны" Йохана Кройфа, сообщает Sport.es.

На страницах издания, которое называется "14. Автобиография", среди прочего, опубликован список лучших футболистов всех времен по версии легенды. Примечательно, что в топ-11 не попал форвард сине-гранатовых Лионель Месси.

Полностью "сборная Кройфа" выглядит следующим образом: Лев Яшин, Карлос Альберту, Франц Беккенбауэр,  Руд Крол, Хосеп Гвардьола, Бобби Чарльтон, Альфредо Ди Стефано, Пит Кейзер, Гарринча, Пеле, Марадона.

Напомним, Кройф скончался в возрасте 68 лет 24 марта этого года после продолжительной борьбы с раком легких.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВеликийПашаБуре

Он все равно Легенда.

16:07

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